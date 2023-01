Arabia Saudita: Pif mantiene il sesto posto in classifica fondi sovrani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per gli investimenti pubblici (Pif) dell'Arabia Saudita ha mantenuto il sesto posto nell'elenco dei principali fondi sovrani del mondo, con un patrimonio di 607,42 miliardi di dollari. Lo ha reso noto un rapporti diffuso dal Sovereign Wealth Fund Institute, secondo il quale il primo posto è occupato dal fondo sovrano cinese China investment corporation (Cic). Il quotidiano saudita “Arab News”, ha spiegato che il Pif sta “guidando la diversificazione economica dell’Arabia Saudita, svolgendo un ruolo cruciale per raggiungere gli obiettivi della Vision 2030”. Attualmente, il Pif possiede più di 54 aziende in 10 diversi settori e ha creato oltre 500 mila posti di lavoro diretti e indiretti. (Res)