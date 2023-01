Vaticano: Papa, preghiamo per le mamme russe e ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus ha parlato delle mamme russe e ucraine: "Oggi vedendo la Madonna che porta il Bambino nel presepio, che lo allatta - ha detto Bergoglio - penso alle mamme delle vittime della guerra, dei soldati che sono caduti in questa guerra in Ucraina, le mamme ucraine e le mamme russe, ambedue hanno perso i figli, questo il prezzo delle guerre. Preghiamo per le mamme che hanno perso i figli soldati, siano ucraine siano russe", le parole del Santo Padre. (Civ)