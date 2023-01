Iran: Calenda, combattere contro repressione diritti fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Non possiamo voltarci dall’altra parte di fronte a ciò che sta succedendo in Iran. È in atto una repressione con una violenza inaudita contro diritti fondamentali. Dobbiamo combattere anche per loro. Perché la loro battaglia è anche la nostra". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, che si è recato davanti all'ambasciata iraniana di Roma, dove il quotidiano "La Stampa" ha consegnato la petizione che chiede il rispetto dei diritti e delle libertà civili. (Rin)