Iran: Richetti (Az-Iv), a fianco proteste, nessun sostegno a regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meritoria iniziativa de 'La Stampa', perché in Europa c'è ancora troppo silenzio sulla battaglia che le donne iraniane stanno conducendo. Non bisogna solo essere al loro fianco, ma mostrarsi durissimi nelle sedi comunitarie, perché il regime iraniano non può ricevere nessun tipo di sostegno né di collaborazione. Su questo aspetto ribadiamo la necessità di sanzioni nette e chiare". Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera davanti l'ambasciata iraniana a Roma. (Rin)