Covid: riaperta oggi la frontiera tra Cina e Hong Kong, era chiusa da tre anni (2)

- Negli ultimi tre anni, sia la Cina che Hong Kong hanno attuato scrupolosamente la strategia “zero Covid” promossa dal presidente Xi Jinping, imponendo restrizioni alla mobilità piuttosto rigide. L’obbligatorietà di quarantene e tamponi ha fatto precipitare gli arrivi internazionali, con dure conseguenze per il turismo e l’economia. Nel terzo trimestre del 2022, la crescita di Hong Kong si è contratta del 4,5 per cento su base annua, entrando in recessione per il terzo trimestre consecutivo. Stando alle stime pubblicate il 31 ottobre dal dipartimento di Statistica, il dato segna la contrazione più marcata dal secondo trimestre del 2020, periodo in cui il prodotto interno lordo (Pil) ha subito un crollo del 9,4 per cento a causa della pandemia del Covid-19. Nel primo e nel secondo trimestre l’economia di Hong Kong ha registrato rispettive contrazioni del 4 e dell’1,3 per cento. “Guardando al futuro, il marcato deterioramento dell’ambiente esterno continuerà a esercitare un’enorme pressione sulle esportazioni nel resto dell’anno”, aveva dichiarato l’amministrazione a giustificazione della performance, imputata soprattutto all’indebolimento della domanda esterna. (Cip)