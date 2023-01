Regno Unito: leader laborista Starmer, necessaria riforma sistema sanitario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno unito è necessario portare avanti una riforma del sistema sanitario nazionale. Lo ha affermato il leader laborista Keir Starmer, nel corso di un'intervista per l'emittente "Sky News". Il leader dell'opposizione ha chiesto "cambiamenti e riforme" nel National Health Service nel contesto della crisi di questi mesi. "Ci sono attualmente 7,2 milioni di persone in lista d'attesa. Parlate con chiunque lavori per l'Nhs e vi dirà a che livello di stress sono sottoposti", ha rilevato Starmer, secondo cui la crisi del sistema sanitario "è la peggiore mai avuta" e fa seguito " a 13 anni di negligenza". (Rel)