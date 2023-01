Roma: Reddito di cittadinanza senza titolo, denunciate 24 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Ventiquattro persone sono state denunciate dai carabinieri di Roma perché percepivano il reddito di cittadinanza senza averne il titolo. Le indagini sono state svolte dia militari in collaborazione con le banche dati Inps, Motorizzazione civile e Anagrafe. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Centro, supportati dal nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro, hanno sviluppato un’attività info-investigativa sul conto di alcuni soggetti anagraficamente residenti in diversi indirizzi riconducibili a centri di accoglienza per stranieri, evidenziando le posizioni di 24 persone, tutti cittadini provenienti dal continente africano e anagraficamente residenti o domiciliati in un centro di accoglienza di via Tiburtina dismesso nel 2021, che all’esito degli accertamenti sono stati denunciati a piede libero per indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. (segue) (Rer)