Benin: oggi le elezioni legislative, test per i partiti che vorranno succedere al presidente Talon (2)

- Alle elezioni di oggi Talon si presenta solo, anche se sostenuto da due partiti al potere in parlamento: il Bloc Republicain e l'Union Progressiste - le Renouveau. Il voto odierno sarà in ogni caso una prova di forza dei partiti che aspirano a succedere a Talon, in vista delle elezioni presidenziali - e legislative - in agenda nel 2026, ed un segnale importante per alcune istituzioni del Paese: il mandato dalla Corte costituzionale termina ad esempio quest'anno, e la sua composizione - quattro giudici sono nominati dai deputati, tre dal presidente - è cruciale in quanto sovrintende alle decisioni sulle elezioni. Gli analisti attendono per oggi un'affluenza di circa il 60 per cento, in ripresa dopo la crisi del 2019 quando era crollata al 29 per cento. (Res)