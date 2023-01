Ue: Tajani, vogliamo usare fondi Ue per affrontare i bisogni degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano non vuole fare “nessuna rivoluzione” in Europa ma semplicemente far si che i fondi Ue permettano di affrontare i bisogni degli italiani. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a “SkyTg24”. “L’Italia sta lavorando all’interno dell’Ue per avere un ruolo importante” da svolgere al fine di “tutelare gli interessi italiani nel contesto comunitario”. Sono stati raggiunti “tutti gli obiettivi del Pnrr” per il 2022, ha ricordato Tajani, secondo cui il ministro Raffaele Fitto “sta lavorando per andare avanti”. Il capo della diplomazia ha però ricordato come la situazione “sia cambiata” dopo la nascita del Recovery Fund. “Ora si tratta di avere maggiore flessibilità. Un Recovery Fund scelto e deciso per contrastare il coronavirus ora vede una situazione cambiata” a seguito dei danni provocati dalla pandemia e dagli effetti della guerra in Ucraina, secondo Tajani. (segue) (Res)