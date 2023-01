Usa-Italia: Tajani, nostra inflazione diversa da quella statunitense, serve puntare sulla crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Europa deriva dal costo della guerra, diversamente da quella in atto negli Stati Uniti, e se oltreoceano ha un senso che la Banca centrale aumenti i tassi di interesse, in Italia è necessario soprattutto combattere il debito pubblico favorendo le esportazioni. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a "Sky Tg 24". "Negli Stati Uniti ha un senso aumentare i tassi di interesse mentre qui in Europa l'inflazione deriva dal costo della guerra. Noi dobbiamo puntare sulla crescita", ha detto Tajani, osservando che in Italia il debito pubblico "sta diminuendo" e per promuovere la crescita è necessario "favorire le esportazioni".(Res)