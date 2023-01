Vaticano: Papa, il battesimo è come il compleanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina Papa Francesco ha presieduto nella Cappella Sistina la Santa Messa nel corso della quale ha amministrato il sacramento del battesimo a 13 bambini. Pronunciando l'omelia ha detto ai genitori: "È come un compleanno, perché il battesimo ci fa rinascere alla vita cristiana. Per questo vi consiglio di insegnare ai vostri figli la data del battesimo, come un nuovo compleanno: che tutti gli anni ricordino e ringrazino Dio per questa grazia di essere diventati cristiani". Rivolgendosi ai padrini e alle madrine, li ha esortati ad "aiutarli ad andare avanti su questa strada. Ci viene insegnato a pregare, da bambini: che imparino a pregare, come bambini, almeno a fare così con le mani, con i gesti. Che imparino la preghiera, da bambini, perché la preghiera sarà quello che darà loro forza durante tutta la vita: nei momenti buoni, per ringraziare Dio, e nei momenti brutti, per trovare la forza". (Civ)