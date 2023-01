Migranti: Tajani, abbiamo sempre garantito tutela della vita umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha sempre tutelato la vita umana e garantito l’ingresso nei porti per le persone che ne hanno bisogno. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a "Sky Tg 24". “Con il ministro dell’Interno Piantedosi siamo andati a Fiumicino ad accogliere un gruppo di migranti che provenivano da un campo della Libia attraverso un corridoio umanitario”, ha ricordato Tajani. “Stiamo lavorando per la stabilità della Libia, che potrebbe garantire il blocco dei flussi migratori. La questione libica è molto importante anche per l’approvvigionamento energetico e la stabilità del Mediterraneo”, ha concluso, affermando che non esiste "alcun accanimento contro le ong" ma mettendo in guardia dalle eccessive "strumentalizzazioni politiche" su questo tema.(Res)