Ue: Tajani, rafforzamento alleanza tra Ppe e conservatori può essere vincente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è parte integrante del Partito popolare europeo (Ppe). Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a “SkyTg24". Il ministro ha ricordato la differenza tra le dinamiche politiche in Italia e quelle a livello Ue. Il Ppe “dovrà vedere che tipo di alleanze fare”, anche in ottica di un rafforzamento dei rapporti “con i conservatori e dei liberali” a livello europeo. “Ritengo che questo percorso possa essere vincente anche per quello che sta accadendo in Europa”, ha proseguito Tajani, rilevando le tendenze in Germania e Spagna. “Le elezioni europee lasciano pensare che il Ppe, forte di un grande successo, potrà esprimere il presidente della Commissione”, ha evidenziato il ministro. (Res)