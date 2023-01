© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come annunciato nei giorni scorsi, da oggi sono state riaperte le Grotte vaticane: dalle ore 9 i fedeli che hanno voluto far visita alla tomba di Benedetto XVI, l'hanno potuto fare. La fila si è formata ben prima dell'apertura e tanti fedeli hanno atteso l'apertura della Basilica per pregare sulla tomba di Ratzinger. (Civ)