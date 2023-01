Business news: Nigeria, Banca mondiale, interessi sui prestiti al governo assorbiranno il 62 per cento delle entrate entro il 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pagamenti degli interessi sui prestiti al governo nigeriano da parte della Banca centrale della Nigeria (Cbn) assorbiranno oltre il 62 per cento delle entrate entro il 2027. Lo ha reso noto la Banca mondiale nel suo ultimo rapporto intitolato "Nigeria's choice", secondo cui i pagamenti degli interessi aumenteranno di 2,4 punti percentuali del prodotto interno lordo (Pil) entro il 2027. Secondo l'istituto finanziario, i prestiti al governo federale negli ultimi sette anni sono aumentati a 23.800 miliardi di naira (pari a circa 53,1 miliardi di dollari), un aumento senza precedenti che ha finito per alimentare l'inflazione e peggiorare l'onere del debito del Paese. Lo scorso novembre il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha avvertito che il continuo finanziamento del deficit da parte della Cbn complicherà lo sforzo per contenere l'inflazione, mentre la Banca mondiale ha messo in guardia il considerevole "finanziamento del deficit fiscale" da parte della Cbn come uno dei fattori che minano il contesto imprenditoriale, aggravando i vincoli sottostanti alla mobilitazione delle entrate interne, agli investimenti esteri, allo sviluppo del capitale umano e alla fornitura di servizi pubblici. (Res)