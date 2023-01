Business news: Zambia, compagnia elettrica statale annuncia blackout elettrici a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di distribuzione dell'energia elettrica dello Zambia, Zesco, ha annunciato una serie di blackout elettrici a tempo indeterminato a causa di interventi di manutenzione ordinaria che imporranno il razionamento dell'energia elettrica. Secondo quanto riferito in una nota dal dipartimento per gli Affari aziendali di Zesco, la misura si è resa necessaria a causa della mancanza di acqua nella diga di Kariba, che viene utilizzata per l'energia idroelettrica. "Attualmente, la capacità di generazione della centrale elettrica è stata ridotta dai suoi 1.080 MegaWatt (Mw) installati a meno di 400 Mw", si legge nella dichiarazione, secondo cui ad aggravare la situazione è stata la rimozione di un generatore da 150 Mw presso la centrale elettrica di Maamba Collieries. Lo Zambia e il vicino Zimbabwe, anch'esso soggetto a lunghi blackout, condividono la diga di Kariba per la produzione di energia idroelettrica. (Res)