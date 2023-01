Business news: Kenya Airways, prorogata di un anno sospensione della quotazione alla Borsa di Nairobi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità keniota per i mercati dei capitali (Cma) ha prorogato la sospensione della quotazione di Kenya Airways alla Borsa di Nairobi per un ulteriore anno al fine di consentire alla compagnia di bandiera di completare il processo di ristrutturazione. "L'estensione della sospensione delle negoziazioni delle azioni di Kenya Airways rimarrà in vigore per altri dodici mesi, a partire dal 5 gennaio 2023. Tutti gli azionisti, gli investitori e il pubblico in generale sono invitati a prendere atto di questa sospensione", ha affermato l'Autorità in un comunicato. La quotazione di Kenya Airways è stata sospesa per la prima volta nel luglio 2020. Il governo keniota ha annunciato lo scorso ottobre l'avvio di un piano di ristrutturazione per Kenya Airways, che prevede in particolare la suddivisione delle attività della compagnia aerea in diverse entità separate, ciascuna specializzata in un'attività separata, come l'air cargo, il trasporto passeggeri e le operazioni con droni. Questo piano di ristrutturazione, che segue l'abbandono del processo di nazionalizzazione di Kenya Airways annunciato nel 2019, mira a consentire alla società di tornare alla redditività. Kenya Airways, che è sopravvissuta solo grazie al sostegno statale per diversi anni, ha subito una perdita di 15 miliardi di scellini (123,7 milioni di dollari) nella prima metà del 2022, facendo registrare la sua nona perdita semestrale consecutiva. Lo Stato keniota detiene una partecipazione del 48,9 per cento nel capitale della società, contro il 38 per cento delle banche locali e il 7,76 per cento del gruppo franco-olandese Air France-Klm. (Res)