Business news: Repubblica Centrafricana, prezzi di carburante alla pompa in brusco aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi alla pompa nella Repubblica Centrafricana hanno registrato un netto incremento dopo la decisione del governo di aumentare drasticamente i prezzi del carburante di una percentuale tra il 50 e quasi l'80 per cento a seconda del prodotto. Nel dettaglio, riferisce l'emittente "Rfi", la benzina super passa da 865 a 1.300 franchi Cfa al litro (da 1,31 a 1,98 euro), il gasolio da 855 a 1.450 franchi Cfa (da 1,30 a 2,21 euro) e il petrolio da 645 a 1.150 franchi Cfa (da 0,98 a 1,75 euro). Gli aumenti sono stati decisi dopo l'entrata in vigore del decreto firmato ieri dai ministri delle Finanze, dell'Energia e del Commercio. La decisione è vincolata mentre il Paese soffre da quasi un anno di gravi carenze di carburante. Dopo essersi rifiutato di aumentare i prezzi, il presidente Faustin-Archange Touadera ha riconosciuto che il Paese versa in una "situazione catastrofica e insostenibile e ha infine ceduto alle pressioni dopo che le entrate derivanti dalla tassazione del petrolio si sono ridotte drasticamente nel corso dell'ultimo anno, passando da 1,8 miliardi a 80 milioni di franchi Cfa (da 2,7 milioni a 122 mila euro) al mese. L'aumento era fortemente richiesto da mesi dai distributori, a causa dell'aumento dei prezzi mondiali e degli alti costi di importazione di idrocarburi in questo Paese senza sbocco sul mare e privo di infrastrutture. (Res)