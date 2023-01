Germania: arrestato 32enne di origine iraniana che organizzava attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità tedesche hanno arrestato un 32enne accusato di organizzare un attacco terroristico di matrice islamica. L'operazione che ha portato al fermo dell'uomo, di cittadinanza iraniana, si è tenuta a Castrop-Rauxel, nell'area settentrionale della Ruhr. Come ha confermato un portavoce della polizia all'emittente "Zdf", il sospettato aveva ottenuto cianuro e ricina da impiegare nell'attacco terroristico. Non è ancora chiaro quali fossero i piani per l'attentato e se ci fosse un obiettivo concreto. (Geb)