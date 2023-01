Governo: Montaruli, nomine? Falso problema, sinistra distrae da sue difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dello spoil system "è un falso problema su cui oggi la sinistra monta la polemica per distrarre dalle sue difficoltà. Non mi pare che l'opposizione attuale sia stata esente dalla pratica. Quando si governa è legittimo fare riferimento a figure che si ritiene opportuno inserire nei vari ruoli, nel rispetto della legge che regola tutto questo, la Bassanini". Lo ha detto Augusta Montaruli, sottosegretario all'Università e la Ricerca, in un'intervista a "Libero". "Questo - ha aggiunto Montaruli - è il primo governo politico dopo tanto tempo. E' inevitabile che le persone verranno scelte sulla base del merito, perché questo governo non potrà, a differenza di quelli passati, 'socializzare le responsabilità', per cui gli errori non sono mai colpa di nessuno. Un governo politico viene sempre messo di fronte a quel che ha realizzato o meno". (segue) (Rin)