Governo: Montaruli, nomine? Falso problema, sinistra distrae da sue difficoltà (2)

- Il sottosegretario al Mur e deputato di Fd'I si sofferma anche sull'idea del partito unico nel centrodestra, una discussione "che non ha mai visto la partecipazione di Fratelli d'Italia. Non ritengo che il partito unico possa essere uno strumento efficace, specie considerando che le differenze tra i vari partiti possono essere un valore costruttivo nel confronto reciproco". Infine, alla domanda se Giorgia Meloni possa essere il playmaker di un centrodestra europeo, Montaruli risponde ricordando che il premier italiano "è presidente del partito dei Conservatori europei" e "già questo rende centrale" la sua figura. " Da anni - ha concluso - Fratelli d'Italia lavora per costruire, sul modello del centrodestra italiano, un'alleanza a livello europeo". (Rin)