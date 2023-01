© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque molto nuvoloso o coperto. Dal mattino deboli precipitazioni diffuse a partire dai settori occidentali, in intensificazione nel pomeriggio e più marcatamente a est. In serata in attenuazione e parziale esaurimento a partire da ovest. Quota neve a circa 1400 metri, in lieve calo nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 5°C e 7°C, massime tra 7°C e 9°C. (Rem)