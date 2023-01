Roma: Zorzan (Atac), assalti ai bus, spostare campo rom via Candoni unica soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da anni registriamo aggressioni, lanci di sassi, tentativi di furti di gasolio. Una ventina di episodi solo nel 2022. Per motivi di sicurezza e per preservare il servizio la convivenza non è più possibile: sono d’accordo con” l’assessore ai trasporti di Roma Capitale Eugenio “Patanè, non vedo una soluzione diversa”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Alberto Zorzan dg di Atac. La soluzione a cui Zorzan fa riferimento prospettata ieri da Patanè è quella di “delocalizzare” il campo rom Magliana di via Candoni. Una scelta che giunge dopo l’ennesima sassaiola che aveva danneggiato la sera prima, tre mezzi pubblici che facevano rientro nel deposito della zona. “Tra il deposito e i confini teorici del campo – continua Zorzan nell’intervista – abbiamo lasciato un’area libera dove non parcheggiare i mezzi. Nonostante ciò, alcune vetture in via di dismissione sono state incendiate. Abbiamo potenziato il sistema di videosorveglianza e rinforzato l’area di sosta per i mezzi privati ma più di tanto non riusciamo a fare”.(Com)