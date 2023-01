Lazio 2023: D'Amato, porte aperte a M5s, termovalorizzatore Roma è pretesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Da parte mia la porta al M5s è sempre aperta, del resto loro governano con noi nel Lazio. Ma mi sembra che la candidata Bianchi abbia deciso di chiudere definitivamente". La questione del termovalorizzatore a Roma "è solo un pretesto". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato, intervenuto a "In Onda" su La7. "Io oggi ho firmato la candidatura ufficiale come presidente e la prossima settimana presenterò il programma di coalizione che ha sette liste". Tornando sulla chiusura da parte del M5s, D'Amato ha sottolineato: "se si prende a pretesto il termovalorizzatore di Roma significa che l'accordo non si vuole fare. Quella è un'opera commissariata: lo Stato ha nominato un commissario che è il sindaco di Roma. Quindi, il sindaco dovrà attuare l'opera commissariata al pari di Bucci che ha fatto il ponte di Genova. A Roma il ciclo dei rifiuti va chiuso", ha concluso.(Rer)