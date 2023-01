Business news: ministero Trasporti Tunisia, termina lo sciopero dopo accordo con impiegati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti della Tunisia ha dichiarato di aver concordato di fissare una data per l'erogazione di un bonus promesso per Capodanno a favore dei dipendenti della Società dei Trasporti di Tunisi, dopo che gli stessi impiegati hanno organizzato uno sciopero che ha paralizzato la capitale. Lo ha riferito il ministero in un comunicato secondo cui verrà ripristinata la normale circolazione dei mezzi di trasporto pubblico della società dopo un accordo raggiunto, durante un incontro presieduto dal ministro dei Trasporti Rabii Majidi. Come evidenzia anche l’emittente “Al Jazeera”, lo sciopero si è tenuto in un momento in cui la Tunisia sta vivendo la peggiore crisi economica dall'indipendenza degli anni Cinquanta del secolo scorso. Secondo la Banca mondiale, il debito estero totale della Tunisia nel 2021 ha raggiunto i 132 miliardi di dinari (39,7 miliardi di euro). A preoccupare è soprattutto la decisione del Fondo monetario internazionale (Fmi) di ritardare l’approvazione finale del maxi-prestito di 1,9 miliardi di euro prevista il 19 dicembre. E’ un guaio, perché ora rischia di bloccarsi la catena dei finanziamenti internazionali necessari ad evitare il tracollo finanziario del Paese. Per ammissione della direttrice generale delle risorse e dei saldi presso il ministero delle Finanze, Ibtisam Ben Aljia, la Tunisia dovrebbe mobilitare da prestiti esterni entro fine anno ben 5 miliardi di dinari (1,47 miliardi di euro). E senza la prima tranche dell’Fmi, i creditori potrebbero tirarsi indietro, sia quelli occidentali che gli arabi del Golfo. Secondo l’agenzia di rating Fitch, il fabbisogno di finanziamenti pubblici della Tunisia raggiungerà rispettivamente il 16,4 per cento del Pil e il 16,8 per cento del Pil nel 2022 e nel 2023, spinto dall'ingente spesa aggiuntiva per assorbire lo shock della guerra in Ucraina e dalle scadenze del debito estero: ovvero 1,4 miliardi di dollari nel 2022 e 2,0 miliardi di dollari nel 2023. (Tut)