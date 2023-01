Business news: Tunisia, ministro Economia annuncia un piano di sviluppo per il periodo 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Pianificazione della Tunisia, Samir Said, ha presentato gli assi strategici principali del piano di sviluppo per il periodo 2023-2025, che si basa sul sostegno al capitale umano come elemento alla base dello sviluppo. Durante una conferenza stampa, il ministro ha spiegato che verranno stanziati 1.800 milioni di dinari (549 milioni di euro) a favore dell'economia della conoscenza, altri 10.700 milioni di dinari (3,2 miliardi di euro) per l'economia competitiva a sostegno dell'iniziativa privata, 6.700 milioni di dinari (due miliardi di euro) per l'economia verde e la lotta ai cambiamenti climatici, 1.300 milioni di dinari (396 milioni di euro) per la giustizia sociale, e 3.000 milioni di dinari (915 milioni di euro) per lo sviluppo regionale equo e lo sviluppo territoriale inclusivo. Said ha poi affermato che gli investimenti pubblici per il periodo 2023-2025 mirano a porsi come motore di sviluppo nelle regioni interne e catalizzatore per gli investimenti privati, ripristinando la fiducia nella capacità di programmazione e pianificazione dello Stato e l'adozione di un approccio partecipativo nelle questioni di sviluppo. La percentuale degli investimenti totali dovrebbe raggiungere il 17,8 per cento del Pil nel 2025 mentre la quota degli investimenti privati dovrebbe toccare il 57,6 per cento dell'investimento totale entro il 2025. In generale, secondo quanto chiarito dal ministro Said, l'obiettivo del piano è raggiungere una crescita economica del 2,1 per cento ed aumentare il reddito pro capite da 13.624 dinari (4.148 euro) nel 2023 a 16.145 dinari (4.915 euro) nel 2025, oltre a ridurre il tasso di disoccupazione dal 15,3 per cento nel 2022 al 14 per cento nel 2025. (Tut)