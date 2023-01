Business news: Africa, riabilitazione linea ferroviaria Kampala-Malaba sarà completata entro febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di riabilitazione della linea ferroviaria a scartamento metrico Kampala-Malaba, del valore di 301 milioni di dollari, sono stati completati per il 95 per cento. È quanto reso noto dalla società appaltatrice Chinese Railway and Bridge Cooperation (Crbc) in un comunicato. La graduale riabilitazione della linea è iniziata a febbraio 2022 con il finanziamento da parte della Banca africana di sviluppo (Afdb) e dovrebbe essere completata il mese prossimo. La prima fase ha incluso la progettazione ingegneristica dell'hub multimodale di Kampala e la ristrutturazione delle sezioni Kampala-Namanve e Tororo-Malaba per un totale di 28 chilometri. La seconda fase ha riguardato lo studio ambientale e la valutazione d'impatto (Esia), l'acquisto di attrezzature per officine e materiale rotabile, compresi vagoni e locomotive, nonché la riabilitazione delle tratte Namanve-Tororo, Port Bell, Jinja Pier e Kampala-Kyengera per un totale di 245 chilometri. La ferrovia, che fa parte del corridoio settentrionale della Comunità dell'Africa orientale (Eac) che collega Kampala al porto di Mombasa in Kenya, punta a rafforzare i servizi ferroviari e a ridurre i costi di trasporto. (Res)