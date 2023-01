Business news: Tanzania, firmato accordo con società cinesi per ultimo tratto mega progetto ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Tanzania hanno firmato con due società cinesi un contratto da 2,2 miliardi di dollari per completare l'ultima sezione del progetto ferroviario che dal 2026 collegherà Dar es Salaam, in Burundi, alla Repubblica democratica del Congo (Rdc). Ne parla oggi la stampa locale, vedendo nell'operazione un importante posizionamento rispetto al vicino Kenya, avversario di peso nei progetti che mirano a creare una porta d'ingresso commerciale per l'Africa orientale. Firmando un contratto con due società cinesi per completare l'ultima sezione del suo megaprogetto, riferisce "Rfi", le autorità tanzaniane non nascondono la loro ambizione di fare del porto di Mombasa il principale sbocco per le merci provenienti dai Paesi vicini. La linea ferroviaria, che dovrà essere completata entro il 2026, collegherà la Tanzania al Burundi e alla Rdc per oltre 2.500 chilometri. Secondo i progettisti, la tratta dovrebbe consentire di ridurre di un terzo il costo del trasporto di merci dalla Rdc e di accorciarne notevolmente i tempi. L'intero progetto costerà alla Tanzania 10 miliardi di dollari. (Res)