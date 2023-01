Business news: nuovamente fallito il tentativo di vendita della sede di Evergrande a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bando per la vendita della sede del colosso immobiliare cinese Evergrande a Hong Kong è nuovamente scaduto senza la presentazione di offerte valide. Lo riferiscono fonti vicine alla questione citate dalla stampa locale, secondo cui le offerte presentate da potenziali acquirenti non rispondevano ai requisiti minimi. Il valore dell'edificio è stimato tra 1,02 e 1,15 miliardi di dollari. I titolari di ipoteche sul grattacielo hanno dato mandato di sequestrare l'edificio e venderlo lo scorso settembre. Evergrande, gravata da debiti per oltre 300 miliardi di dollari, è al centro della più grave crisi del settore immobiliare mai verificatasi in Cina, e stava già tentando di cedere l'edificio prima del suo sequestro. (Cip)