Business news: Giappone propone ad Asean condivisione dati sulle catene di fornitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone intende proporre ai Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) un accordo per la condivisione di dati relativi alle catene di fornitura, nell'ambito delle misure tese a rafforzare i legami economici con quella regione. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese è coinvolto in discussioni che interessano anche i temi della protezione ambientale e dello sviluppo delle competenze professionali, nel contesto del 50mo anniversario delle relazioni Giappone-Asean. L'obiettivo di Tokyo è di realizzare un sistema per condividere informazioni relativi a scorte di magazzino, capacità produttiva e rischi all'ordinario funzionamento delle catene di fornitura per settori chiave come l'automotive e l'elettronica. Alla piattaforma di condivisione delle informazioni potrebbero prendere parte anche rivenditori al dettaglio e altre aziende, e l'ambito potrebbe essere esteso alle informazioni in merito al taglio delle emissioni di carbonio e alla protezione dei diritti umani lungo le filiere produttive. Secondo "Nikkei", un gruppo di lavoro del ministero dell'Economia sta lavorando per definire le tipologie di dati potenzialmente interessati e le regole per la gestione e la condivisione dei dati. Una decisione formale in merito alla questione potrebbe essere assunta in occasione dell'incontro dei ministri economici Giappone-Asean in programma il prossimo agosto. (Git)