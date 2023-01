Business news: Thailandia, assicurazione Covid obbligatoria per visitatori stranieri da alcuni Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia renderà obbligatoria un’assicurazione contro il Covid-19 per i visitatori provenienti da Paesi che richiedono un test negativo prima del rientro. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Anutin Charnvirakul, al termine di un incontro con dirigenti del settore sanitario e turistico. L’assicurazione, ha spiegato il ministro, garantirà che i visitatori positivi al virus possano affrontare i costi delle cure in Thailandia prima della ripartenza. Il governo ha rimosso alla fine dello scorso anno tutte le restrizioni all’ingresso nel Paese e il provvedimento è stato deciso in previsione del ritorno in gran numero di turisti cinesi. Secondo Anutin, ne sono attesi almeno 300 mila nel primo trimestre di quest’anno. Il ministro ha tuttavia precisato che le nuove regole non sono mirate contro alcun Paese, ma tese a “introdurre misure di sicurezza che corrispondano a quelle dei Paesi di provenienza dei visitatori”. (Fim)