Business news: Oman, produzione petrolifera aumenta del 10 per cento su base annua in undici mesi

- Il Sultanato dell’Oman ha registrato un aumento su base annua della produzione di greggio e condensato pari al 10 per cento da gennaio a novembre 2022. Lo riferisce l’agenzia di stampa omanita “Ona”, precisando che la quantità di petrolio e condensato prodotta è stata pari a 355.473.100 barili, in aumento rispetto ai 323.174.600 barili dei primi undici mesi del 2021. Secondo i dati diffusi dal Centro nazionale di statistica e informazione, la sola produzione di greggio è aumentata del 13,5 per cento, attestandosi a 283 milioni e 534 mila barili. Inoltre, il prezzo medio del greggio è aumentato del 52,7 per cento su base annua fino alla fine di novembre 2022, raggiungendo i 95,8 dollari al barile. Non da ultimo, le esportazioni di petrolio sono aumentate del 12,7 per cento rispetto al 2021. (Res)