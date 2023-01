Business news: Egitto, quattro entità statali saranno quotate in borsa nel primo trimestre tra cui Banque du Caire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa egiziana sta lavorando per quotare almeno quattro importanti entità governative nel corso del primo trimestre del 2023. Lo ha annunciato il presidente della Borsa egiziana, Rami el Dakkany, in una conferenza stampa. Si tratta in particolare dei gruppi Banque du Caire, Misr Life Insurance, Egyptian Drilling ed Elap. Secondo El Dakakny, la Borsa egiziana si è classificata prima in termini di rendimento rispetto ai principali indici dei Paesi del Golfo, con un tasso medio del 22,2 per cento. I valori di scambio in dollari in borsa hanno raggiunto i 59 miliardi di dollari nel 2022, e ciò nonostante il deprezzamento della sterlina egiziana rispetto al dollaro. Le autorità stanno ponderando la quotazione in borsa delle azioni di altre entità quali Misr Insurance, Enppi, Assiut Oil Refining, Middle East Petroleum Liberation (Midor), Egyptian Ethylene and Derivatives Production, Wadi for Phosphate Industries and Fertilizers, e la società egiziana Methanex per la produzione di metanolo. Il numero di società quotate in borsa è aumentato nell'ultimo anno, fino a raggiungere quota 242, rispetto alle 237 società nel 2021. A questo va aggiunta la quotazione di buoni del tesoro per un valore di 331,5 miliardi di sterline egiziane (13,3 miliardi di dollari). (Cae)