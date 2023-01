Business news: Arabia Saudita, numero posti di lavoro registra il tasso di crescita più forte dal 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di posti di lavoro dell'Arabia Saudita ha registrato il tasso di crescita più forte da gennaio 2018. È quanto emerso in un rapporto di Riyad Bank, secondo il quale l’aumento è dovuto ad una forte espansione delle attività commerciali da parte delle società non petrolifere. “La creazione di posti di lavoro nel settore non petrolifero non è mai stata così forte in quasi cinque anni. Questo è dovuto alle riforme in corso che sostengono il settore privato nell'ambito della Vision 2030", ha affermato Naif al Ghaith, economista di Riyad Bank. (Res)