Business news: Usa, Washington rimuove il Burkina Faso dal programma di commercio esentasse Agoa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato la rimozione del Burkina Faso dal programma di commercio preferenziale dell'African Growth and Opportunity Act (Agoa). Lo ha annunciato l'ufficio del Rappresentante del commercio degli Stati Uniti, che ha espresso "profonda preoccupazione per il cambiamento incostituzionale" del governo in quel Paese africano. L'Agoa concede ai Paesi sub-sahariani l'accesso esentasse al mercato statunitense a determinate condizioni, come la rimozione delle barriere al commercio e agli investimenti Usa e il perseguimento del pluralismo politico. Il Burkina Faso, uno tra i Paesi più poveri al mondo, è teatro di una insurrezione islamica animata da militanti di al Qaeda e dello Stato islamico, che ha causato la morte di migliaia di persone e innescato una tra le peggiori crisi umanitarie del Continente africano. Lo scorso anno si sono verificati nel Paese due colpi di Stato, e poco prima di Natale il governo militare ha ordinato a una funzionaria delle Nazioni Unite, Barbara Manzi, di lasciare il Paese, accusandola di trasmettere un quadro non veritiero della situazione di sicurezza sul territorio nazionale. (Was)