Business news: Cina, attività manifatturiera in calo a dicembre per il terzo mese di fila

- L’attività del settore manifatturiero della Cina si è contratta a dicembre per il terzo mese di fila, con l’indice dei responsabili degli acquisti di servizi (Pmi) sceso a quota 47 dai 48 punti dello scorso novembre. Lo indicano i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica, che riflettono i problemi alle linee di produzione provocati dall’ultima ondata di contagi da Covid-19. Il calo dell’indice Pmi è il più sensibile registrato dall’inizio della pandemia, nel febbraio del 2020. L’allentamento di una parte delle restrizioni anti-Covid deciso dal governo cinese all’inizio di dicembre non sembra, per il momento, aver dato sollievo al settore. Secondo gli analisti, l’aumento dei contagi potrebbe anzi ripercuotersi sulla produzione anche nei primi mesi del prossimo anno. (Cip)