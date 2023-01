Business news: India punta ad accelerare sviluppo infrastrutturale delle isole Andamane e Nicobare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’India ha deciso di accelerare lo sviluppo infrastrutturale delle isole Andamane e Nicobare, nell’Oceano Indiano, trasformando l’arcipelago in un’attrazione turistica e in uno snodo commerciale collegato al sud-est asiatico. Lo riporta il quotidiano “The Straits Times”, secondo cui il piano è legato all’esigenza di contrastare la crescente presenza della Cina nell’Oceano Indiano. Il quotidiano fa riferimento a un recente incontro sul tema tra funzionari indiani e indonesiani, durante il quale si è stabilito di “incoraggiare il turismo, le visite delle navi da crociera e le interazioni tra operatori turistici” dei due Paesi. L’obiettivo è anche quello d’incrementare i collegamenti tra Andamane e Nicobare e la provincia indonesiana di Aceh, dove l’India sta contribuendo allo sviluppo del porto in acque profonde di Sabang. Le due parti si sono poi impegnate a creare nuove opportunità per gli investitori nel quadro della Visione condivisa per la cooperazione marittima nell’Indo-Pacifico, un documento firmato dai due governi nel 2018. (Inn)