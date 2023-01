Business news: Cina, stabilimento Foxconn a Zhengzhou prossimo a ripristinare piena operatività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spedizioni effettuate dallo stabilimento del colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn a Zhengzhou, in Cina, hanno raggiunto il 90 per cento dei piani iniziali nel mese di dicembre, segno che la fabbrica è prossima a ripristinare la piena capacità operativa. Lo riferisce il sito di notizie online “Channel News Asia” citando due fonti a conoscenza dei fatti. La produzione nello stabilimento ha registrato una vigorosa battuta d’arresto dopo l’esodo di massa degli operai e le violente proteste innescate alla fine dello scorso anno dall’adozione di rigide misure di controllo e prevenzione del Covid-19. Nonostante la progressiva regolarizzazione della produzione, la dirigenza di Foxconn a Zhengzhou continua a mantenere alta la guardia a fronte della riacutizzazione del virus nelle varie province nazionali. In particolare, le fonti prevedono “un picco di contagi prima e dopo le festività del Capodanno lunare”. (Cip)