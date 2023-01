Business news: Cina, regolatori titoli verificheranno esigenze di finanziamento dei broker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione cinese per la regolamentazione dei titoli verificherà le esigenze di finanziamento delle società di intermediazione mobiliare, dopo che la compagnia di servizi finanziari Huatai Securities ha proposto un piano di collocamento d’azioni destinato ad essere tra i più grandi nel comparto nazionale dell’intermediazione. È quanto si apprende da una nota pubblicata dalla Commissione, dopo che Huatai Securities ha annunciato l’intenzione di raccogliere 4,07 miliardi di dollari dal collocamento di azioni di classe A e H. Commentando il rifinanziamento, la Commissione ha invitato i broker a concentrarsi sul risparmio di capitale e a perseguire uno sviluppo qualitativamente elevato, nonché a tutelare i legittimi diritti e interessi di piccoli e medi investitori. Huatai - le cui azioni sono rimbalzate del 7 per cento a Shanghai dopo la riapertura dei mercati che ha fatto seguito alle festività di Capodanno - prevede di utilizzare i proventi del collocamento per ricostituire il capitale, per il finanziamento delle sue controllate e favorire lo sviluppo delle sue attività a reddito fisso, azioni e derivati over the counter (Otc). (Cip)