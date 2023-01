© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se fossi eletto presidente della Regione Lazio "chiederei più poteri per Roma Capitale. È un'anomalia che abbiamo, quella di non sostenere la Capitale del nostro Paese e non succede in nessun Paese europeo. Se eletto chiederei funzioni e risorse per Roma Capitale". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato, intervenuto a "In Onda" su La7.(Rer)