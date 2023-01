Business news: passeggero urina su vicina, autorità India criticano reazione equipaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’equipaggio della compagnia Air India, di proprietà del gruppo Tata, ha mostrato un comportamento “poco professionale” nel caso avvenuto lo scorso 26 novembre, quando su un volo tra New York e Nuova Delhi un passeggero ubriaco ha urinato sulla sua vicina di posto. Lo ha stabilito la Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) indiana al termine di un’inchiesta sull’incidente, dalla quale emerge che “le procedure legate alla gestione di passeggeri indisciplinati non sono state seguite”. Secondo la ricostruzione dell’emittente “Ndtv”, il protagonista della vicenda, ubriaco, avrebbe urinato sulla passeggera che sedeva a suo fianco, una donna sui 70 anni d’età, la quale avrebbe successivamente denunciato il fatto in una lettera ai vertici di Air India. (Inn)