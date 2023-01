Business news: Tunisia, Banca centrale aumenta tasso interesse principale di 75 punti base all'8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Tunisia ha aumentato il tasso di interesse di 75 punti base, portandolo all'8 per cento, nel tentativo di frenare l'inflazione. Si è trattato del terzo aumento nel 2022 dopo che l'inflazione ha raggiunto un nuovo record del 9,8 per cento lo scorso novembre, rispetto al 9,2 per cento di ottobre. La Tunisia, che sta lottando per riformare le finanze pubbliche, ha chiesto un prestito al Fondo monetario internazionale in cambio di riforme impopolari che includono tagli alla spesa, il congelamento dei salari e tagli ai sussidi energetici e alimentari. (Tut)