Business news: Turchia, il tasso di inflazione annua sceso al 64,27 per cento a dicembre

- Il tasso di inflazione su base annua della Turchia ha raggiunto a dicembre il 64,27 per cento, registrando il livello più basso dal mese di aprile scorso, quando era stato toccato il 69,97 per cento. È quanto emerso dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica TurkStat, secondo cui i prezzi al consumo su base mensile sono aumentati dell’1,18 per cento, in calo rispetto al 2,88 per cento di novembre. L’aumento dei prezzi durante l'anno ha interessato soprattutto le abitazioni, con il 79,83 per cento, seguite da cibo e bevande analcoliche con il 77,87 per cento e dai prezzi di mobili per la casa, saliti del 73,02 per cento. (Res)