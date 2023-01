Business news: Marocco, prevista crescita economica del 3,4 per cento durante il primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Marocco dovrebbe assistere a una crescita del 3,4 per cento nel primo trimestre del 2023, in aumento rispetto allo 0,3 per cento registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Lo ha reso noto l'Alto commissariato per la pianificazione in un rapporto relativo alla congiuntura del quarto trimestre 2022 e alle aspettative per il primo trimestre 2023, in cui afferma che la crescita è dovuta principalmente al recupero del valore aggiunto agricolo del 6,7 per cento, sulla base dell'ipotesi di condizioni climatiche favorevoli nello stesso periodo e una crescita del 3 per cento delle attività non agricole. La fonte ha poi aggiunto che la crescita economica nazionale dovrebbe mostrare maggiore stabilità, mentre il potere d'acquisto delle famiglie aumenterà, soprattutto nelle aree rurali, il che sosterrà un aumento della spesa dei consumatori del 4,5 per cento nel primo trimestre del 2023, in crescita rispetto all'1,1 per cento nello stesso periodo del 2022. (Mar)