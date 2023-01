Libia: Egitto accoglie con favore incontro tra i leader di Camera e Senato al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha accolto con favore l’incontro avvenuto lo scorso 5 gennaio al Cairo tra Khaled al Mishri, presidente dell’Alto consiglio di Stato di Tripoli, l’istituzione libica che fa le veci del “Senato” in Libia, e Aguila Saleh, il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, il foro legislativo con sede nell’est. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Affari esteri dell’Egitto, Ahmed Abu Zeid, spiegando che durante il colloquio le parti hanno concordato di sottoporre il documento costituzionale alle due istituzioni per l’approvazione, completare e unificare le istituzioni libiche. “Questo è un grande passo avanti verso le elezioni presidenziali e parlamentari in Libia”, ha proseguito il comunicato, in cui il ministero ha elogiato "il ruolo della Camera dei rappresentanti libica e dell’Alto consiglio di Stato nel rispettare le proprie responsabilità". (segue) (Cae)