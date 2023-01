Business news: Natixis, restrizioni anti-Covid costate 27 miliardi di dollari all'economia di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rigide restrizioni di prevenzione e controllo del Covid-19 hanno ridotto la crescita economica di Hong Kong di 27 miliardi di dollari. È la stima effettuata dalla banca d'investimento francese Natixis, secondo cui la regione amministrativa speciale avrebbe potuto registrare una crescita media annua del 2,8 per cento in assenza del virus negli ultimi tre anni. Hong Kong è stata sinora tra le metropoli più isolate al mondo, con confini chiusi e rigide restrizioni per gli abitanti che hanno seriamente compromesso l'espansione del mercato. L'hub finanziario punta a riaprire il confine con la Cina continentale a metà gennaio, dopo aver revocato la quarantena obbligatoria negli alberghi per gli arrivi internazionali e altre limitazioni nel corso del 2022. (Cip)