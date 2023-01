Business news: Hong Kong, valore vendite al dettaglio diminuito del 4,2 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle vendite al dettaglio di Hong Kong è diminuito del 4,2 per cento su base annua a novembre, attestandosi a 3,77 miliardi di dollari e interrompendo due mesi di crescita consecutiva. Lo si evince dai dati pubblicati dall'amministrazione, che riflettono l'impatto delle restrizioni per contenere il Covid-19 sul turismo e le attività di bar, ristoranti ed esercizi commerciali. L'amministrazione ha eliminato gran parte delle misure previste dalla draconiana strategia "zero Covid" il mese scorso, sulla scia delle riaperture decretate dalla Cina dopo le proteste di fine novembre. Ad eccezione dell'uso della mascherina, l'autorità sanitaria ha abolito l'obbligo del certificato vaccinale per l'accesso ai luoghi pubblici e quello di effettuare un tampone molecolare per i viaggiatori in entrata. Ad acuire l'impatto dei blocchi sull'economia ha contribuito inoltre la pressione inflazionistica e l'aumento dei tassi di interesse decretato negli Stati Uniti e in altre economie avanzate. Fattori, questi, che hanno deteriorato le prospettive di crescita della regione amministrativa speciale e fatto crollare i prezzi degli immobili ai minimi da cinque anni nel mese di novembre. (Cip)