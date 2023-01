Business news: Indonesia, la compagnia giapponese Inpex investe in un progetto geotermico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera giapponese Inpex ha investito in un progetto per la generazione di energia geotermica nell'Indonesia, e sta studiando la costruzione di uno stabilimento per la generazione di energia elettrica in quel Paese. Lo ha reso noto l'azienda. Inpex ha acquisito il 31,45 per cento del progetto Supreme Energy Rajabasa da una controllata del gruppo francese Engie; la quota rimanente è controllata da un'azienda locale e dal gruppo giapponese Sumitomo Corp. L'energia rinnovabile geotermica è un investimento prioritario per l'Indonesia, che si stima sia il secondo Paese al mondo per risorse geotermiche dopo gli Stati Uniti. (Git)