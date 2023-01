Business news: Dell punta ad azzerare la dipendenza dai chip prodotti in Cina entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di computer statunitense Dell punta a eliminare i chip prodotti in Cina dalle sue catene di fornitura entro il 2024, e ha già chiesto ai suoi fornitori di ridurre drasticamente tutti i componenti fabbricati in quel Paese asiatico, nel contesto di uno sforzi di diversificazione intrapreso in risposta alle crescenti tensioni tra le due maggiori potenze mondiali. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che cita tre fonti aziendali anonime. Dell, terzo produttore mondiale di personal computer per volume di spedizioni, ha comunicato ai suoi fornitori di voler conseguire un livello "significativamente inferiore" di chip e componenti prodotti in Cina, anche da aziende non cinesi. Secondo una delle fonti aziendali, la compagnia statunitense si è data "obiettivi piuttosto aggressivi", e sarebbe anche pronta a cambiare fornitori in assenza di riscontri. Il principale rivale statunitense di Dell, Hp, ha intrapreso a sua volta misure esplorative tese a valutare il trasferimento dei processi di produzione e assemblaggio dalla Cina ad altri Paesi. (Was)