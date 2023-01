Italia-Somalia: fonti stampa, presidente Mohamud sarà in visita ufficiale a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, sarà prossimamente in Italia per una visita ufficiale. Lo riferiscono fonti della "Sntv", l'emittente di Stato somala. Se confermata, la visita seguirebbe quella effettuata a Mogadiscio lo scorso giugno dall'allora ministro degli Esteri Luigi di Maio, il quale ha incontrato il presidente Mohamud - da poco eletto - nella prima tappa di un tour africano che lo ha in seguito portato anche in Etiopia ed in Kenya. Nel corso dei colloqui, aveva riferito allora la presidenza somala in una nota, le parti hanno discusso del continuo sostegno dell'Italia alla Somalia e dell'ulteriore rafforzamento delle relazioni, già ritenute amichevoli, tra i due Paesi. L'Italia, aveva precisato la presidenza somala, rimane un partner forte nella ricerca di stabilità e progresso della Somalia. (segue) (Res)